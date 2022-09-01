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ВС России обстреляли заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

ВС России обстреляли заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Российские военные ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС.
Другие страны
1 сентября 2022 г. 10:02
ВС России обстреляли заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские военные ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности", - отметил он.

Старух отметил, что Украина продолжает прилагать усилия для организации безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ к ЗАЭС.

"Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - добавил глава ОВА.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Версия на английском языке Russia shelling pre-agreed UN route to Zaporizhzhia nuclear plant

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