ВС России обстреляли заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Российские военные ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС.

Российские военные ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности", - отметил он.

Старух отметил, что Украина продолжает прилагать усилия для организации безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ к ЗАЭС.

"Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - добавил глава ОВА.

По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.