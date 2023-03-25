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МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС.
Другие страны
25 марта 2023 г. 21:34
МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

В агентстве отмечают, что в ходе своей поездки Гросси хочет оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающейся войны в стране.

"Я решил вновь отправиться на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы лично увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных обстоятельствах. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине", - заявил гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции в течение семи месяцев, ситуация там продолжает оставаться крайне нестабильной. Угрозы ядерной безопасности крайне очевидны.

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Версия на азербайджанском языке AEBA-nın Baş direktoru gələn həftə Zaparojye AES-inə baş çəkəcək

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