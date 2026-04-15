Мадьяр заявил о намерении провести переговоры с нефтяной компанией MOL

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что обеспечение энергобезопасности станет одним из главных приоритетов нового правительства.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в этой связи политик намерен провести переговоры с руководством нефтегазовой компании MOL Group – крупнейшей в Венгии.

По его словам, одной из ключевых задач остается стабильность поставок энергоресурсов. "Все надеются, что трубопровод "Дружба" возобновит работу к концу апреля, однако даже в этом случае потребуется время для восстановления стратегических запасов", - цитирует Мадьяра агентство Reuters.

Он подчеркнул, что в ближайшие недели важно обеспечить бесперебойные поставки как при действующем правительстве, так и в первые дни работы новой администрации.

В свою очередь в компании MOL сообщили, что поставки сырой нефти продолжаются за счет альтернативных маршрутов, включая Адриатический трубопровод. Компания также заключила соглашения о поставках с Ливией, Казахстаном, Норвегией, Саудовской Аравией и партнерами из США.

При этом Дунайский нефтеперерабатывающий завод временно работает с пониженной мощностью после пожара, произошедшего в октябре.

В компании подчеркнули, что поставки топлива внутри Венгрии остаются стабильными и перебоев не наблюдается.