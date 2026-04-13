Мадьяр: Мы с Зеленским обязательно встретимся

Будущее правительство нового премьер-министра Венгрии планирует наладить с Украиной дружественные отношения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции заявил Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр.

"Правительство "Тисы" будет стремиться к союзническим, а если возможно - к дружеским отношениям со всеми соседними странами", - сказал он, отвечая на вопрос о политике правительства "Тисы" по отношению к Украине.

Также Мадьяр ответил на вопрос о потенциальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обязательно встретимся, если не где-то еще, то в Европейском совете", - сказал лидер "Тисы".

По поводу выделения ЕС кредита Украине в размере 90 млрд евро он отметил, что страны ЕС приняли данное решение на саммите Евросовета в декабре и нет смыла его менять. При этом Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не будет финансово участвовать в нем, поскольку страна находится в сложной финансовой ситуации. Он связал это с экономической политикой нынешнего правительства.

"Все в Венгрии знают, что Украина - жертва в этой войне", - заявил новый премьер Венгрии, добавив, что условием нормализации отношений Будапешта и Киева станет урегулирование прав проживающего в Украине венгерского меньшинства.