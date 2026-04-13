Состоялось 2-е заседание рабочей группы ОТГ по окружающей среде и экологии

Состоялось 2-е заседание рабочей группы Организации тюркских государств (ОТГ) по окружающей среде и экологии.

Как сообщает Report со ссылкой на организацию, заседание прошло под модераторством заместителя генерального секретаря ОТГ Мерея Мукажана в онлайн-формате с участием экспертов стран-членов.

Стороны рассмотрели важные предложения, направленные на корпоративизацию экологического сотрудничества, и уделили внимание укреплению регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Также обсуждался проект плана реализации инициативы ОТГ "Тюркское зеленое видение", подчеркивающего приверженность членов организации переходу к устойчивому, экологически чистому развитию и борьбе с изменением климата.

Рабочая группа также обсудила проекты декларации, повестки дня и программы, подготовленные для 2-го заседания министров окружающей среды и экологии ОТГ, которое состоится 23 апреля в Астане в рамках Регионального экологического саммита.