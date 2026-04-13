    TDT-nin Ətraf Mühit və Ekologiya üzrə işçi qrupunun 2-ci iclası keçirilib

    • 13 aprel, 2026
    • 20:04
    TDT-nin Ətraf Mühit və Ekologiya üzrə işçi qrupunun 2-ci iclası keçirilib

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Ətraf Mühit və Ekologiya üzrə işçi qrupunun 2-ci iclası keçirilib.

    "Report" təşkilata istinadən xəbər verir ki, iclas TDT baş katibinin müavini Merey Mukazhanın moderatorluğu ilə üzv dövlətlərin ekspertlərinin onlayn formatda iştirakı ilə baş tutub.

    Tərəflər ekoloji əməkdaşlığın koporativləşdirməyə yönəlmiş mühüm təkliflərini nəzərdən keçirərək ətraf mühitin qorunması və dayanıqlı inkişaf sahəsində regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinə diqqət yetiriblər.

    Həmçinin, üzv dövlətlərin dayanıqlı inkişaf və ekoloji dayanıqlılığa sadiqliyini vurğulayan "Türk Yaşıl Vizyonu"nun icra planının layihəsi müzakirə olunub.

    İşçi qrupu aprelin 23-də Astanada Regional Ekoloji Sammit çərçivəsində keçiriləcək TDT Ətraf Mühit və Ekologiya nazirlərinin 2-ci iclası üçün hazırlanmış bəyannamə, gündəm və proqram layihələrini də müzakirə edib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Ekologiya Ətraf mühitin mühafizəsi
    Состоялось 2-е заседание рабочей группы ОТГ по окружающей среде и экологии
    2nd meeting of OTS working group on environment, ecology held

