Мадуро призвал двукратно увеличить добычу нефти в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости наращивания добычи нефти для решения социальных задач в рамках существующих санкций со стороны США.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом венесуэльский лидер заявил на митинге против введения экономической блокады со стороны США.

"Мы должны создавать собственные источники богатства... повысить эффективность PDVSA (нефтяной компании), повысить добычу нефти", - отметил Мадуро.

Он также заявил, что страна добывает 1 млн баррелей нефти в день, однако, по его словам, до конца года необходимо увеличить этот показатель до 2 млн баррелей. Деньги от продажи "богатства Венесуэлы" должны быть инвестированы в сферы здравоохранения, образования и строительства.

Таким образом глава Боливарианской Республики рассчитывает ответить на американские санкции.