Мадуро пообещал повысить зарплату в Венесуэле до 2 долларов

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал повысить минимальную зарплату в стране на 58%, в результате чего она достигнет 2 долларов США. Как передает Report, об этом сообщает El Nacional.

Мадуро отметил, что с 1 марта минимальная зарплата вырастет с 248 тыс. до 392,5 тыс. боливаров.

Ранее председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусена заявила, что президентские выборы в стране назначены на вторую половину мая.