М.Ле Пен пообещала выдворить из Франции всех осужденных иностранцев

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Праворадикальный кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала выдворить из страны всех иностранцев, осужденных за преступления и правонарушения, передает Report со ссылкой на DW.

М.Ле Пен пообещала своим избирателям, что защитит страну от исламского фундаментализма и глобализации, если она победит на выборах.

"Что стоит на кону на этих выборах (...) это - может ли Франция до сих пор быть свободной нацией. Разделение больше не между левыми и правыми, а между патриотами и глобалистами", - заявила М.Ле Пен.

Кандидат пообещала выдворить из страны всех иностранцев, осужденных за преступления и правонарушения и назвала исламский фундаментализм и экономическую глобализацию двумя формами тоталитаризма.

"Эти две идеологии хотят поставить Францию на колени", - отметила она и добавила, что ношение мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо, а также молитвы на улицах являются неприемлемы культурными опасностями.