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    ​Люксембург стал председателем Евросоюза

    Главенство в Совете министров Европейского союза перешло от Латвии к Люксембургу

    Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 1 июля заявил, что с сегодняшнего дня Люксембург начал председательствовать в Совете министров Европейского союза.

    Как передает Report, об этом латвийский политик пишет на своей странице в сервисе микроблогов Твиттер.

    Представители Люксембурга объявили, что в ближайшем будущем они займутся вопросами миграции, правосудия и безопасности, а также усилением социальной политики в Евросоюзе.

    Председатель Совета Евросоюза избирается из членов Евросоюза на шесть месяцев. Таким образом, премьер-министр Люксембурга на полгода стал председателем Совета ЕС.

    Отметим, что Люксембург уже в двенадцатый раз стал председателем Совета Европейского союза.

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