​Люксембург стал председателем Евросоюза

Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 1 июля заявил, что с сегодняшнего дня Люксембург начал председательствовать в Совете министров Европейского союза.

Как передает Report, об этом латвийский политик пишет на своей странице в сервисе микроблогов Твиттер.

Представители Люксембурга объявили, что в ближайшем будущем они займутся вопросами миграции, правосудия и безопасности, а также усилением социальной политики в Евросоюзе.

Председатель Совета Евросоюза избирается из членов Евросоюза на шесть месяцев. Таким образом, премьер-министр Люксембурга на полгода стал председателем Совета ЕС.

Отметим, что Люксембург уже в двенадцатый раз стал председателем Совета Европейского союза.