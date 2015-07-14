ЛУКОЙЛ видит угрозу для своего зарубежного бизнеса из-за Румынии

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Арест активов, принадлежащих ЛУКОЙЛу в Румынии, может негативно сказаться на бизнесе компании за рубежом, в частности в Италии и Нидерландах.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам вице-президент ЛУКОЙЛа по нефтепереработке, нефтехимии, газопереработке Томас Мюллер.

"Насколько я понимаю решение еще не принято, но если это произойдет - да, влияние будет за пределами Румынии. Будет затронута деятельность в Нидерландах, в Италии. Это очень серьезно", - сказал Мюллер, отвечая на вопрос относительно того, окажет ли влияние арест счетов румынского завода компании в Голландии на другой бизнес ЛУКОЙЛа.

Прокуроры румынского города Плоешти 8 июля наложили арест на активы дочерней компании ЛУКОЙЛа на сумму 2,2 миллиарда долларов в рамках расследования дела об отмывании денежных средств и ухода от налогов. ЛУКОЙЛ 9 июля сообщал, что НПЗ продолжает работу, имущество пока не арестовано.

Речь идет об аресте счетов в Голландии "дочек" ЛУКОЙЛа - Petrotel Lukoil (владелец НПЗ в румынском городе Плоешти) и Lukoil Europa Holdings (мажоритарный акционер Petrotel Lukoil).

В октябре прошлого года прокуроры, полиция и таможенные инспекторы Румынии провели ряд рейдов в офисах компании в рамках расследования по обвинению руководства и сотрудников компании в отмывании денег и неуплате налогов, что принесло ущерб в размере порядка 250 миллионов долларов. Тогда работа НПЗ в Румынии была приостановлена.