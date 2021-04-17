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Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на его детей

Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на его детей Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей и связанной со спецслужбами США
Другие страны
17 апреля 2021 г. 21:16
Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на его детей
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержана группа людей, готовивших покушение на него и его детей, к этому причастны спецслужбы США.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал ОНТ.

"Мы задержали группу, они показали, как это все планировали, затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР – не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", - сказал Лукашенко журналистам.

По словам президента, задержанные планировали похитить его детей и посадить в подвал. "В Гомельской области и погреб подготовили", - заявил Лукашенко.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоLukaşenko ABŞ-ın onun övladlarına sui-qəsd hazırlayan qrupunun yaxalandığını bildirib

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