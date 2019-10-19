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Лукашенко заявил, что устал быть президентом

Лукашенко заявил, что устал быть президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устал от работы на должности главы государства. 

Как передает Report, об этом сообщает БелАт.

Белорусский лидер отметил, что его жизнь напоминает бег белки в колесе.

Он также добавил, что, несмотря на плотный график, у него остается свободное время.Кроме того, президент Белоруссии заявил, что может позволить себе отдых, если нет важных запланированных мероприятих.

“Я действительно человек абсолютно несвободный и занятой. Я не могу отлучиться еще и потому, что, по конституции, у нас нет вице-президента, которому я могу передать полномочия. Даже если беру три-четыре дня, неделю, так называемый отпуск, это не отпуск, я просто не провожу публичных мероприятий”, - заключил глава республики.

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