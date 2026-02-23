Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Лукашенко: Все люди в погонах сдадут экзамен на профпригодность

    Другие страны
    23 февраля, 2026
    • 13:50
    Лукашенко: Все люди в погонах сдадут экзамен на профпригодность

    Все белорусские военнослужащие в ближайшем времени сдадут экзамен на профпригодность

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном мероприятии по случаю вручения генеральских погон и государственных наград.

    Луакашенко отметил, что вокруг страны складывается непростая ситуация, чем и продиктованы жесточайшие требования к повышению безопасности и обороны.

    "Я хочу, чтобы вы понимали, что в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. У нас достаточно для этого сил и средств. Прошу это воспринимать как должное", - отметил он.

    Белорусский лидер также подчеркнул, что видит ситуацию, складывающуюся в ходе военных действий рядом с Беларусью, и не желает, чтобы эти недостатки были свойственны Вооруженным силам республики. При этом особые требования будут предъявляться офицерам, добавил он.

