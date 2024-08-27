Лукашенко: В Беларуси создадут образовательный хаб, не хуже Гарварда

В Беларуси создадут образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда.

В Беларуси создадут образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Республиканском педагогическом совете.

"В Беларуси в следующей пятилетке создадим образовательный хаб мирового образца, не хуже Гарварда. Например, на базе одного из факультетов БГУ построим самый современный кампус и организуем по полному фабричному циклу Высшую школу", - заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что необходимо ориентироваться на подготовку в стране специалистов, "умеющих толкаться локтями на жестких внешних рынках".

"Для нас важнейший экономический показатель - экспорт. Это вопрос жизни нашей страны", - сказал он.

По его словам, Беларусь живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или".

"Что нам надо в этой ситуации - страну, махину эту, развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или - или", - добавил он.