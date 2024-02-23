Лукашенко: Сотрудники белорусских спецслужб внедряются в ряды террористических групп

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сотрудники белорусских спецслужб внедряются в ряды террористических групп, чтобы перекрыть каналы поставок оружия в страну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сотрудники белорусских спецслужб внедряются в ряды террористических групп, чтобы перекрыть каналы поставок оружия в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил в Минске на церемонии вручения наград военнослужащим.

"У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб", - сказал Лукашенко.

По его словам, гибридные атаки на Беларусь могли перерасти в "полномасштабную горячую бойню", однако это удалось предотвратить.