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Лукашенко: Сотрудники белорусских спецслужб внедряются в ряды террористических групп

Лукашенко: Сотрудники белорусских спецслужб внедряются в ряды террористических групп Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сотрудники белорусских спецслужб внедряются в ряды террористических групп, чтобы перекрыть каналы поставок оружия в страну.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 14:23
Лукашенко: Сотрудники белорусских спецслужб внедряются в ряды террористических групп

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сотрудники белорусских спецслужб внедряются в ряды террористических групп, чтобы перекрыть каналы поставок оружия в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил в Минске на церемонии вручения наград военнослужащим.

"У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб", - сказал Лукашенко.

По его словам, гибридные атаки на Беларусь могли перерасти в "полномасштабную горячую бойню", однако это удалось предотвратить.

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