Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президенту Белоруссии Александру Лукашенко сделали операцию на коленном суставе, сообщила в эфире белорусского телеканала СТВ пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Причиной операции стала спортивная травма, полученная во время одной из тренировок по хоккею. Операция была плановой, но из-за плотного, насыщенного графика президента провести ее ранее не представлялось возможным", - сказала она, добавив, что операцию главе государства провели в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента.

Эйсмонт отметила, что в настоящее время Лукашенко чувствует себя удовлетворительно. Он находится в своей загородной резиденции. "Для реабилитации понадобится 3-4 дня. Свои обязанности президент выполняет в полном объеме", - сказала пресс-секретарь.