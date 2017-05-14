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    Лукашенко приехал на форум в Китае с сыном

    Президент с сыном прошли на совместное фотографирование с председателем КНР

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Лидер Белоруссии Александр Лукашенко приехал на форум" Один пояс- один путь" в Пекине вместе с 12-летним сыном Николаем.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Лукашенко с сыном прошли на совместное фотографирование с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего мальчик подарил его супруге шкатулку.

    14 мая в Пекине открылся форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь». В нём участвуют президенты и премьеры 29 государств, в том числе российский лидер Владимир Путин.

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