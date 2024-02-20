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Лукашенко: НАТО разместил 32 тыс. военных недалеко от границ Беларуси и России

Лукашенко: НАТО разместил 32 тыс. военных недалеко от границ Беларуси и России В непосредственной близости от границ Беларуси и России размещены около 32 тыс. военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 12:31
Лукашенко: НАТО разместил 32 тыс. военных недалеко от границ Беларуси и России

В непосредственной близости от границ Беларуси и России размещены около 32 тыс. военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по национальной безопасности.

"Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать... В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса проводимых в Европе, размещены около 32 тыс. военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более 1 тыс. единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолетов и вертолетов", - сказал он.

По его словам, на протяжении последних лет нет государства или народа, которые могли бы себя чувствовать в полной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов.

"Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны", - подчеркнул президент Беларуси.

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Версия на английском языке Lukashenko: NATO deployed about 32,000 soldiers near borders of Russia and Belarus
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: NATO Rusiya və Belarus sərhədləri yaxınlığında 32 minə yaxın hərbçi yerləşdirib

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