Лукашенко: НАТО разместил 32 тыс. военных недалеко от границ Беларуси и России

В непосредственной близости от границ Беларуси и России размещены около 32 тыс. военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США.

В непосредственной близости от границ Беларуси и России размещены около 32 тыс. военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США.

Как передает Report, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по национальной безопасности.

"Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать... В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса проводимых в Европе, размещены около 32 тыс. военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более 1 тыс. единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и миномётов, 235 самолетов и вертолетов", - сказал он.

По его словам, на протяжении последних лет нет государства или народа, которые могли бы себя чувствовать в полной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов.

"Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны", - подчеркнул президент Беларуси.