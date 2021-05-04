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Лукашенко лишил более 80 бывших военнослужащих званий

Лукашенко лишил более 80 бывших военнослужащих званий Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о лишении 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий из-за "дискредитирующих" проступков во время обострения обстановки в стране.
Другие страны
4 мая 2021 г. 19:35
Лукашенко лишил более 80 бывших военнослужащих званий
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о лишении 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий из-за "дискредитирующих" проступков во время обострения обстановки в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства.

Указанные лица "дискредитировали честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей".

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