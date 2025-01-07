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Лукашенко хочет тихо и спокойно передать власть новому поколению

Лукашенко хочет тихо и спокойно передать власть новому поколению Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и готов сделать все для того, чтобы тихо и спокойно передать ее новому поколению.
Другие страны
7 января 2025 г. 14:34
Лукашенко хочет тихо и спокойно передать власть новому поколению

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и готов сделать все для того, чтобы тихо и спокойно передать ее новому поколению.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом Лукашенко сказал во время посещения храма в Логойске (Минская область).

Он при этом выразил надежду, что ему еще удастся пожить и при новой власти.

"Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои дети - вот эти (указывая на детей в церкви). Я хочу видеть, как они будут жить", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что не пытается силой удержать власть.

Очередные выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

На участие в них претендуют пять человек, включая Лукашенко, который занимает пост президента республики с 1994 года и намерен идти на седьмой президентский срок.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko hakimiyyəti yeni nəslə sakit və dinc şəkildə ötürmək istəyir
Версия на английском языке Lukashenko says he wants to quietly and calmly pass on power to new generation

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