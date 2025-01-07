Лукашенко хочет тихо и спокойно передать власть новому поколению

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и готов сделать все для того, чтобы тихо и спокойно передать ее новому поколению.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и готов сделать все для того, чтобы тихо и спокойно передать ее новому поколению.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом Лукашенко сказал во время посещения храма в Логойске (Минская область).

Он при этом выразил надежду, что ему еще удастся пожить и при новой власти.

"Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои дети - вот эти (указывая на детей в церкви). Я хочу видеть, как они будут жить", - отметил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что не пытается силой удержать власть.

Очередные выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

На участие в них претендуют пять человек, включая Лукашенко, который занимает пост президента республики с 1994 года и намерен идти на седьмой президентский срок.