Лукашенко: Беларусь должна быть президентской республикой

Беларусь должна быть президентской республикой, а Всебелорусское народное собрание - обеспечить сбалансированность власти

Беларусь должна быть президентской республикой, а Всебелорусское народное собрание - обеспечить сбалансированность власти.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с рабочей группой по доработке конституции.

"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес", - заявил Лукашенко.

По словам главы государства, задача созданной рабочей группы - продолжить начатую Конституционной комиссией работу. "Главное в работе нынешней группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий", - сказал Лукашенко.