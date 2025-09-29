Lufthansa планирует сократить 4 тыс. сотрудников до 2030 года

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa планирует сократить около 4 тыс. работников до 2030 года в рамках программы, направленной на повышение эффективности операций, в том числе за счет внедрения технологий искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Увольнения затронут преимущественно работников административных подразделений в Германии.

Компания проводит масштабную ревизию деятельности в рамках группы, объединяющей Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и ITA Airways, в целях усиления их интеграции и устранения дублирующих функций.

В Lufthansa ожидают, что разовые расходы в связи со реструктуризацией операций составят около 400 млн евро.

Котировки акций Deutsche Lufthansa повышаются на 1,9% в ходе торгов в понедельник. За последние три месяца рыночная капитализация компании повысилась примерно на 10%, до 9,3 млрд евро.