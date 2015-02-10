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    Лондон: в Британии каждый день задерживают пособников ИГ

    угроза госбезопасности со стороны вербовщиков Исламского государства возрастает на глазах

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На территории Великобритании каждый день задерживают по подозреваемому в терроризме, заявил замглавы лондонской полиции Марк Роули.

    По словам помощника комиссара, угроза государственной безопасности со стороны вербовщиков "Исламского государства" возрастает на глазах.

    Роули также попросил правительство выделить дополнительные средства на борьбу с исламистской угрозой.

    Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что специалисты по кибербезопасности еженедельно блокирует до тысячи вебсайтов с экстремистскими материалами.

    В минувшие выходные принц Чарльз выразил обеспокоенность радикализацией молодых мусульман Британии.

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