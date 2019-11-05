Британский министр: Лондон может не успеть заключить торговое соглашение с ЕС

Британский кабинет министров учитывает возможность того, что может не успеть заключить торговое соглашение с Евросоюзом до завершения переходного периода после Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Би-би-си заявил канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув.

"Мы, безусловно, должны быть готовы к любым вариантам развития событий, однако я уверен, что до окончания переходного периода нам удастся установить взаимовыгодные отношения с ЕС", - заявил М.Гоув, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли риск того, что к концу 2020 года Великобритания так и не успеет достичь предметных договоренностей с Евросоюзом об условиях будущего сотрудничества, правилах торговли и тарифах.

Он также подтвердил, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона не планирует продлевать срок действия переходного периода, в течение которого Соединенное Королевство и ЕС продолжат торговать по старым правилам.