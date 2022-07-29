Лиз Трасс: Если я стану премьер-министром Великобритании, я буду лучшим другом Украины

«Если я стану премьер-министром Великобритании, я буду лучшим другом Украины и немедленно позвоню президенту Владимиру Зеленскому».

Претендующая на пост главы британского кабинета министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если займет этот пост, и выразила готовность немедленно позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

"Если я стану премьер-министром Великобритании, я буду лучшим другом Украины и немедленно позвоню президенту Владимиру Зеленскому. Я постараюсь обеспечить поражение Путина в Украине", — сказала она

Трасс заявила также о готовности работать с союзниками, чтобы предоставить Украине больше оружия и гуманитарной помощи.

Основным конкурентом Лиз Трасс на пост премьер-министра является министр финансов Риши Сунак.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые в конечном итоге решат, кто станет следующим премьер-министром Великобритании после нескольких недель голосования 5 сентября.