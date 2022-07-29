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Лиз Трасс: Если я стану премьер-министром Великобритании, я буду лучшим другом Украины

Лиз Трасс: Если я стану премьер-министром Великобритании, я буду лучшим другом Украины «Если я стану премьер-министром Великобритании, я буду лучшим другом Украины и немедленно позвоню президенту Владимиру Зеленскому».
Другие страны
29 июля 2022 г. 10:48
Лиз Трасс: Если я стану премьер-министром Великобритании, я буду лучшим другом Украины

Претендующая на пост главы британского кабинета министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что станет "самым большим другом" Украины, если займет этот пост, и выразила готовность немедленно позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

"Если я стану премьер-министром Великобритании, я буду лучшим другом Украины и немедленно позвоню президенту Владимиру Зеленскому. Я постараюсь обеспечить поражение Путина в Украине", — сказала она

Трасс заявила также о готовности работать с союзниками, чтобы предоставить Украине больше оружия и гуманитарной помощи.

Основным конкурентом Лиз Трасс на пост премьер-министра является министр финансов Риши Сунак.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые в конечном итоге решат, кто станет следующим премьер-министром Великобритании после нескольких недель голосования 5 сентября.

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Версия на английском языке Liz Truss: “As prime minister I will be Ukraine's greatest friend”
Версия на азербайджанском языке Liz Trass: "Britaniyanın Baş naziri seçilsəm, Ukraynanın ən yaxşı dostu olacam"

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