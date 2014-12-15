Ливанские военнослужащие отразили атаку боевиков на пограничный город Рас-Баальбек

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Военнослужащие ливанской армии дали ночью отпор вооруженным экстремистам из группировки "Джебхат ан-нусра" у пограничного с Сирией города Рас-Баальбек (95 км к северу от Бейрута).

По поступившим сообщениям, боевикам не удалось прорваться в этом районе на ливанскую территорию. Вертолеты перебросили по воздуху к границе подкрепления. Артиллерия ведет огонь по ущельям, куда отступили банды экстремистов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Рас-Баальбек, где проживают христиане, был объявлен зоной военных действий 2 декабря. Тогда боевики атаковали из засады армейский патруль, убив пятерых солдат и одного офицера.