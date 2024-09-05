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Литва установила "зубы дракона" на границе с Россией

Литва установила "зубы дракона" на границе с Россией Литва разместила оборонительные укрепления "зубы дракона" в городе Панямуне на границе с Россией.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 19:27
Литва установила зубы дракона на границе с Россией

Литва разместила оборонительные укрепления "зубы дракона" в городе Панямуне на границе с Россией.

Как передает Report, об этом сообщило минобороны Литвы на своей странице в соцсети X.

"Это предупредительный шаг, чтобы обеспечить более эффективную оборону", - говорится в сообщении.

Уточняется, что укрепления, в том числе мины и противотанковые ежи, установлены перед мостом Королевы Луизы, соединяющим литовскую территорию с российским городом Советск в Калининградской области.

В ведомстве пояснили, что сам мост является собственностью РФ, поэтому Литва может устанавливать препятствия только перед ним.

До этого стало известно, что в Литве недалеко от границы с Беларусью началось строительство военной базы для постоянного размещения военнослужащих Бундесвера.

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