Литва установила "зубы дракона" на границе с Россией

Литва разместила оборонительные укрепления "зубы дракона" в городе Панямуне на границе с Россией.

Литва разместила оборонительные укрепления "зубы дракона" в городе Панямуне на границе с Россией.

Как передает Report, об этом сообщило минобороны Литвы на своей странице в соцсети X.

"Это предупредительный шаг, чтобы обеспечить более эффективную оборону", - говорится в сообщении.

Уточняется, что укрепления, в том числе мины и противотанковые ежи, установлены перед мостом Королевы Луизы, соединяющим литовскую территорию с российским городом Советск в Калининградской области.

В ведомстве пояснили, что сам мост является собственностью РФ, поэтому Литва может устанавливать препятствия только перед ним.

До этого стало известно, что в Литве недалеко от границы с Беларусью началось строительство военной базы для постоянного размещения военнослужащих Бундесвера.