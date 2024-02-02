О нас

Литва передала Украине новую партию вооружения

Литва передала Украине новую партию вооружения Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи. В частности, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 21:23
Литва передала Украине новую партию вооружения

Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи. В частности, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Литвы.

По информации ведомства, помимо "тысяч снарядов для противотанковых гранатометов", Украина также получила системы дистанционного подрыва RISE-1.

"Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка Украины - это также инвестиции в нашу собственную безопасность. Значительная часть нашей последней поддержки направлена на возглавляемую Литвой коалицию по разминированию в Украине", - подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Румынский премьер подписал с фермерами и перевозчиками соглашение о прекращении протестов
Румынский премьер подписал с фермерами и перевозчиками соглашение о прекращении протестов
2 февраля 2024 г. 21:58
США ввели санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА и ракет
США ввели санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА и ракет
2 февраля 2024 г. 21:08
В ООН сообщили, что в Газе разрушено более 22 тыс. зданий
В ООН сообщили, что в Газе разрушено более 22 тыс. зданий
2 февраля 2024 г. 20:57
Система ПВО Израиля перехватила ракету класса земля - земля над Красным морем
Система ПВО Израиля перехватила ракету класса "земля - земля" над Красным морем
2 февраля 2024 г. 20:30
Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков
Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков
2 февраля 2024 г. 20:18
Болгария отправила Украине первые бронетранспортеры
Болгария отправила Украине первые бронетранспортеры
2 февраля 2024 г. 20:05
Еврокомиссия выделит 10 млн евро Фонду энергоэффективности Молдовы
Еврокомиссия выделит 10 млн евро Фонду энергоэффективности Молдовы
2 февраля 2024 г. 19:46
Глава МИД Франции совершит турне по Ближнему Востоку 3-6 февраля
Глава МИД Франции совершит турне по Ближнему Востоку 3-6 февраля
2 февраля 2024 г. 19:27
США и Великобритания нанесли серию ударов по территории Йемена
США и Великобритания нанесли серию ударов по территории Йемена
2 февраля 2024 г. 18:39
Главы МИД стран ЕС в Брюсселе обсудят долгосрочную стратегию для Украины
Главы МИД стран ЕС в Брюсселе обсудят долгосрочную стратегию для Украины
2 февраля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi