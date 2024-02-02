Литва передала Украине новую партию вооружения

Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи. В частности, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи. В частности, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Литвы.

По информации ведомства, помимо "тысяч снарядов для противотанковых гранатометов", Украина также получила системы дистанционного подрыва RISE-1.

"Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка Украины - это также инвестиции в нашу собственную безопасность. Значительная часть нашей последней поддержки направлена на возглавляемую Литвой коалицию по разминированию в Украине", - подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.