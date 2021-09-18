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Лидеры стран Западной Африки призвали военных в Гвинее провести выборы

Лидеры стран Западной Африки призвали военных в Гвинее провести выборы Руководители стран Западной Африки встретились с захватившим власти в Гвинее полковником Мамади Думбуей и призвали его провести выборы в стране в ближайшие шесть месяцев.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 05:11
Лидеры стран Западной Африки призвали военных в Гвинее провести выборы

Руководители стран Западной Африки встретились с захватившим власти в Гвинее полковником Мамади Думбуей и призвали его провести выборы в стране в ближайшие шесть месяцев.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо и президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара посетили столицу Гвинеи Конакри после регионального саммита Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), на котором было решено добиваться от Гвинею проведения выборы в ближайшие шесть месяцев. В столице президенты встретились с полковником Думбуей, где передали ему решение ЭКОВАС. Информации о результатах встречи на данный момент нет.

"Мы разговариваем", - ответил Акуфо-Аддо на вопрос о том, согласился ли Думбуя на проведение скорых выборов.

Ранее ЭКОВАС приостановил членство Гвинеи в организации после совершенного в стране военного переворота. Также членство Гвинеи приостановил Африканский союз (АС).

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране и аресте президента страны Альфы Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Afrika liderləri Qvineya hərbçilərini seçki keçirməyə çağırıb

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