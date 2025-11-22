Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Газе и Африке
- 22 ноября, 2025
- 16:02
Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Судане, Палестине и ДР Конго.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на декларацию саммита лидеров G20, который проходит в Йоханнесбурге.
"Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и Украине", - сообщил телеканал.
