    Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Газе и Африке

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 16:02
    Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Газе и Африке

    Лидеры G20 призвали к урегулированию конфликтов в Украине, Судане, Палестине и ДР Конго.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на декларацию саммита лидеров G20, который проходит в Йоханнесбурге.

    "Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и Украине", - сообщил телеканал.

    Саммит G20 Йоханнесбург декларация урегулирование конфликта
    G20 liderləri Ukrayna, Qəzza və Afrikada münaqişələrin nizamlanmasına çağırıblar

