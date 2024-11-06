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Лидеры ЕС проведут экстренную дискуссию о победе Трампа на саммите 7-8 ноября

Лидеры ЕС проведут экстренную дискуссию о победе Трампа на саммите 7-8 ноября Лидеры Евросоюза проведут экстренную дискуссию на саммите в Будапеште 7-8 ноября о дальнейших действиях ЕC после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 13:19
Лидеры ЕС проведут экстренную дискуссию о победе Трампа на саммите 7-8 ноября

Лидеры Евросоюза проведут экстренную дискуссию на саммите в Будапеште 7-8 ноября о дальнейших действиях ЕC после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Главными темами станут риски новой торговой войны между ЕС и США и снижения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

"Неформальный саммит в Будапеште станет хорошей возможностью для лидеров провести экстренную дискуссию о подготовке Евросоюза к последствиям победы Трампа. Здесь это событие связывают с двумя главными рисками - осложнением экономических отношений с США, вплоть до начала новой торговой войны и возможностью снижения военной помощи Украине", - отметил дипломат.

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Версия на английском языке EU leaders to hold emergency talks on Trump's victory

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