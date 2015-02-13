Лидеры ЕС осторожно поддержали минские соглашения и обошлись без санкций

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе выразили "осторожную" поддержку достигнутых в Минске договоренностей по Украине и не стали обсуждать ни новые, ни смягчение старых ограничительных мер, подтвердив при этом расширение санкционного списка в понедельник, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Неформальная встреча лидеров ЕС началась с трехчасовым опозданием. Коллеги ждали возвращения из Минска президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. О результатах минской встречи главам государств и правительств ЕС рассказал также третий ее участник — президент Украины Петр Порошенко, ставший частым гостем саммитов в Брюсселе.

Поскольку "нормандской" четверке и контактной группе в Минске удалось согласовать документы по урегулированию кризиса, повестка дня саммита была минимальной. В случае провала переговоров руководство Евросовета планировало обсудить новые санкции, что потребовало бы гораздо больше времени и усилий, учитывая разногласия по этому вопросу среди стран-членов ЕС.

В результате второй саммит под председательством Дональда Туска завершился, как и первый, в один день. Результаты минской встречи Евросовет оценил сдержанно.

По окончании саммита Туск заявил, что лидеры "с осторожностью" поддерживают их, поскольку "слова на бумаге должны быть реализованы на деле". "Прекращение огня должно соблюдаться, мы должны увидеть реальную деэскалацию конфликта", - сказал Туск, отметив, что иначе ЕС "без колебаний предпримет необходимые шаги".

По его словам, усиление санкций против РФ на саммите не обсуждалось. При этом участники решили не откладывать расширение уже принятого санкционного списка по Украине, который будет опубликован и вступит в силу в понедельник. В него войдут 19 физических и 9 юридических лиц, в том числе пять россиян.

Перед саммитом глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила журналистам, что представит лидерам меры для поддержки "мониторинга и выполнения" минского соглашения.

По словам источника в ЕС, эти меры могут включать переговоры с РФ и Украиной по газовым вопросам и зоне свободной торговли, поддержку миссии ОБСЕ и реформ в Украине, но все будет зависеть от претворения договоренностей в жизнь.