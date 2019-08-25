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Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ

Лидеры Группы семи, которые встречаются во французском Биаррице, обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России.

Как передает Report, об этом сообщило японское агентство Kyodo.

«Лидеры семи самых развитых стран (G7) обсудили возможное возвращение России в формат G8. Об этом сообщил представитель японского правительства. Подробности разговора не приводятся»,

Ранее президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 ("Большой восьмёрки") с участием России.

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