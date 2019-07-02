Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Европейский совет согласовал список кандидатов в руководство евроструктур. Как передает Report, об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

"Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС", - написал Туск.

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.

Также Европейский совет одобрил кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.