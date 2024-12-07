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Лидер оппозиции Южной Кореи пообещал добиться импичмента президенту

Лидер оппозиции Южной Кореи пообещал добиться импичмента президенту Лидер "Объединенной демократической партии" Южной Кореи Ли Чжэ Мён после провального голосования в парламенте по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю заявил, что оппозиция обязательно добьется отрешения президента от должности, пообещав сделать это до
Другие страны
7 декабря 2024 г. 18:21
Лидер оппозиции Южной Кореи пообещал добиться импичмента президенту

Лидер "Объединенной демократической партии" Южной Кореи Ли Чжэ Мён после провального голосования в парламенте по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю заявил, что оппозиция обязательно добьется отрешения президента от должности, пообещав сделать это до конца года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yohap.

"Мы ни за что не оставим (попыток отрешить президента от должности - ред.). Обязательно привлечем к ответственности за действия по насильственному захвату власти и вооруженному мятежу и преодолеем весь этот хаос... Мы обязательно объявим импичмент господину Юн Сок Ёлю, который стал самым худшим риском для Республики Корея", - сказал Ли Чжэ Мён.

Отмечается, что председатель главной оппозиционной партии раскритиковал правящую "Гражданскую силу" за отказ принять участие в голосовании. Ли Чжэ Мён назвал ее "преступной партией, предавшей своей суверенитет", а также "партией захвата власти и вооруженного мятежа", которая больше не может считаться демократической.

Лидер "Объединенной демократической партии" пообещал своим сторонникам обязательно вернуть эту страну к нормальности к концу года, сделав таким образом "рождественский подарок" своим гражданам, передает агентство.

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