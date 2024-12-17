Лидер оппозиции: Трюдо потерял контроль над ситуацией в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль не только над происходящими в государстве процессами, но и над собственным кабинетом министров.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потерял контроль не только над происходящими в государстве процессами, но и над собственным кабинетом министров.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CTV, об этом заявил лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, выступая в национальном парламенте.

"Премьер-министр потерял контроль, но продолжает цепляться за власть, - заявил политик. - Мы знали, что он потерял контроль над избирателями, иммиграцией, расходами, инфляцией и стоимостью жилья, но теперь он потерял контроль и над своим кабинетом".

Его поддержал и глава оппозиционной Новой демократической партии Джагмит Сингх, прямо спросивший своих оппонентов о том, когда Трюдо уйдет в отставку. Депутаты-либералы проигнорировали эти вопросы. Премьер-министр, также имеющий мандат депутата, в понедельник не пришел на заседание парламента.

Ранее CTV сообщил, что Трюдо рассматривает возможность ухода в отставку на фоне решения вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд покинуть правительство. Об уходе из кабмина сообщил и министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер.