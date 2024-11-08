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Лидер Демократического союза "Во имя Литвы" займет пост спикера

Лидер Демократического союза "Во имя Литвы" займет пост спикера Пост нового спикера Сейма Литвы достанется лидеру Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюсу Сквернялису.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 17:31
Лидер Демократического союза Во имя Литвы займет пост спикера

Пост нового спикера Сейма Литвы достанется лидеру Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюсу Сквернялису.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в пятницу, 8 ноября, выигравшая выборы в Сейм Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) договорилась с Демократическим союзом "Во имя Литвы" и партией "Заря Нямунаса" о создании правящей коалиции.

Согласно еще не подписанному партийному соглашению, "Заря Нямунаса" претендует на то, чтобы возглавить министерства сельского хозяйства, окружающей среды и юстиции. Пока неясно, кто станет руководителями этих ведомств.

Демократам предлагают возглавить Минэкономики и Минэнергетики. Министром экономики и инноваций должен стать Лукас Савицкас, а министром энергетики — Жигимантас Вайчюнас.

Остальные девять министерств останутся за социал-демократами. На данный момент известно, что пост министра обороны должна занять Довиле Шакалене, министра социальной защиты и труда - Инга Ругинене, министра транспорта - Эугениюс Сабутис, а министра финансов - Римантас Шаджюс.

Что касается Министерства иностранных дел, упоминаются имена советника президента Асты Скайсгирите и дипломата Дейвидаса Матулениса.

Коалиция из социал-демократов, "Зари Нямунаса" и демократов будет иметь 86 голосов из 141 в парламенте.

По итогам выборов в Сейм Социал-демократическая партия Литвы получила 52 мандата, "Заря Нямунаса" - 20 мест, а Демократический союз "Во имя Литвы" - 14.

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