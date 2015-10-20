Либералы на выборах в Канаде набирают более 40 процентов голосов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Либеральная партия набирает более 40% голосов на парламентских выборах в Канаде. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом следует из предварительных данных Национальной избирательной комиссии.

Данные учитывают сведения из всех 338 округов Канады, что позволяет говорить о том, что либералы смогут сформировать правительство парламентского большинства, а их лидер Джастин Трюдо — стать новым премьером страны. Партия заручилась поддержкой почти 4 млн. избирателей.

На данный момент обработано 60% бюллетеней.

В соответствии с законодательством Канады выборы в парламент проводятся по мажоритарной системе — один депутат от одного округа.

На втором месте ожидаемо идет правящая Консервативная партия во главе с действующим премьер-министром Стивеном Харпером — 32% голосов (104 округа, более 3,1 млн. человек), на третьем — "Новая демократическая партия" (33 округа, 18,5% голосов, более 1,8 млн. избирателей).