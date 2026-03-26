    Ли Чжэ Мён призвал население Южной Кореи экономить энергию

    • 10:28
    Ли Чжэ Мён призвал население Южной Кореи экономить энергию

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обратился к населению с призывом сократить потребление электроэнергии и пересесть на общественный транспорт вместо использования личных автомобилей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом он заявил на чрезвычайном экономическом совещании правительства, посвященного кризису на Ближнем Востоке.

    По его словам, это часть национальных усилий по предотвращению энергетического кризиса в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.

    "Мы просим вашего содействия в сокращении и экономии энергопотребления", - сказал президент.

    Глава государства предупредил, что если тарифы на электроэнергию останутся на текущем уровне, то государственные потери и дефицит могут значительно вырасти. При этом сохранение цен без повышения может привести к росту потребления, что увеличит финансовое бремя государственной электроэнергетической компании Korea Electric Power Corp. (Kepco), которая обеспечивает около 70% электроэнергии в стране. Компания уже имеет многолетнюю задолженность в размере около 200 трлн вон ($133 млрд).

    "Кризис на Ближнем Востоке продолжается уже почти месяц, но по-прежнему трудно предсказать, как будет развиваться ситуация в будущем. Почти невозможно точно определить, где лежат риски и как далеко их влияние будет распространяться среди глобальной цепочки поставок, которая гораздо более сложна и переплетена, чем в прошлом", - сказал Ли.

    Ли Чжэ Мён Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Рост цен на энергоносители
