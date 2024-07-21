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Левые опротестуют избрание Брон-Пиве спикером парламента Франции

Левые опротестуют избрание Брон-Пиве спикером парламента Франции Левая оппозиционная партия "Неподчинившаяся Франция" (НФ) подала протест в Конституционный совет республики в связи с участием членов уходящего правительства в выборах председателя Национального собрания (нижней палаты парламента).
Другие страны
21 июля 2024 г. 03:12
Левые опротестуют избрание Брон-Пиве спикером парламента Франции

Левая оппозиционная партия "Неподчинившаяся Франция" (НФ) подала протест в Конституционный совет республики в связи с участием членов уходящего правительства в выборах председателя Национального собрания (нижней палаты парламента).

Как передает Report, об этом сообщила глава парламентской ячейки НФ Матильда Пано в соцсети X.

"Участие 17 министров в голосовании за председательство в Ассамблее является нарушением принципа разделения властей. Наша парламентская группа подает заявление в Конституционный совет!", - написала она.

Таким образом "Неподчинившаяся Франция" планирует оспорить победу представительницы президентской партии "Ренессанс" Яэль Брон-Пиве на голосовании, состоявшемся 18 июля во время первого заседания парламента после досрочных выборов.

В третьем туре голосования она набрала 220 голосов.

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