Левые опротестуют избрание Брон-Пиве спикером парламента Франции

Левая оппозиционная партия "Неподчинившаяся Франция" (НФ) подала протест в Конституционный совет республики в связи с участием членов уходящего правительства в выборах председателя Национального собрания (нижней палаты парламента).

Левая оппозиционная партия "Неподчинившаяся Франция" (НФ) подала протест в Конституционный совет республики в связи с участием членов уходящего правительства в выборах председателя Национального собрания (нижней палаты парламента).

Как передает Report , об этом сообщила глава парламентской ячейки НФ Матильда Пано в соцсети X.

"Участие 17 министров в голосовании за председательство в Ассамблее является нарушением принципа разделения властей. Наша парламентская группа подает заявление в Конституционный совет!", - написала она.

Таким образом "Неподчинившаяся Франция" планирует оспорить победу представительницы президентской партии "Ренессанс" Яэль Брон-Пиве на голосовании, состоявшемся 18 июля во время первого заседания парламента после досрочных выборов.

В третьем туре голосования она набрала 220 голосов.