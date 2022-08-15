Левая партия ФРГ призвала жителей страны к протестам на фоне введения сбора за газ

Левая партия (ЛП) на фоне введения сбора за электроэнергию с потребителей в Германии в размере 2,419 евроцента за кВт·ч, взимание которого запланировано с 1 октября, призывает жителей Германии к проведению демонстраций против введения сбора.

Левая партия (ЛП) на фоне введения сбора за электроэнергию с потребителей в Германии в размере 2,419 евроцента за кВт·ч, взимание которого запланировано с 1 октября, призывает жителей Германии к проведению демонстраций против введения сбора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник в Берлине заявил глава ЛП Мартин Ширдеван.

"Я объявил горячую осень общественных протестов против социальной холодности федерального правительства", - отметил Ширдеван. При этом он добавил, что поскольку федеральное правительство выбрало антиобщественный курс, "мы поддержим этот протест, а также организуем его, где сможем". В то же время Ширдеван снова призвал к ограничению цен на газ: базовая квота на отопление, приготовление пищи и горячее водоснабжение должна быть доступна для всех потребителей газа по фиксированной цене.

В свою очередь еще один представитель "левых" Сёрен Пельман ранее призвал граждан восточногерманских земель провести новые демонстрации в понедельник. Сбор за газ, по его утверждению, является "ударом по востоку", потому что там меньше доходов и запасов. "Люди должны дать отпор", - потребовал Пельман. "Нам нужны новые демонстрации в понедельник на востоке", - резюмировал он.

4 августа правительство Германии согласовало положение о взимании сбора за электроэнергию с потребителей в письменной форме. Власти Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию с потребителей. Клиенты должны будут платить его в течение полутора лет, то есть до конца марта 2024 года.