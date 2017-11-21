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    Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии

    На борту самолета находились три человека

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет Cessna 172 рухнул на жилой дом в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния).

    Как передает Report, по данным местной газеты The Mercury News, инцидент произошел в пятницу.

    На борту самолета находились три человека, двое из которых были госпитализированы в критическом состоянии. Еще один человек получил легкие травмы. Жители дома не пострадали.

    Уточняется, что пилот сообщил о технических неполадках сразу после взлета с аэродрома Рейд-Хиллвью. Он попытался вернуться на аэродром, но не сумел дотянуть до полосы.

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