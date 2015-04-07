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    В результате крушения легкомоторного самолета в США погибли пять человек - ОБНОВЛЕНО

    Получено подтверждение о гибели всех, кто находился на борту самолета

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 414 в американском штате Иллинойс. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Chicago Tribune.

    "Муж моей дочери, трое других мужчин и пилот отправились на игру NCAA (чемпионата по баскетболу) прошлой ночью. Они летели обратно, и, я думаю, в центральной части штата Иллинойс была плохая погода. Было туманно", - рассказал о возможных причинах катастрофы тесть владельца самолета Скотт Барроуз.

    Барроуз также сообщил, что получил подтверждение о гибели всех, кто находился на борту самолета. По его словам, за штурвалом находился опытный пилот.


    Первоначальная новость опубликована в 19:11

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились по меньшей мере пять человек, потерпел крушение недалеко от города Блумингтона в центральной части американского штата Иллинойс.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, самолет Cessna 414 вылетел из Индианаполиса и разбился недалеко от аэропорта Блумингтона во вторник после полуночи по местному времени.

    Данных о погибших или раненых в результате инцидента пока нет. По информации агентства, на борту самолета могли находиться до семи человек. О причинах аварии также не сообщается.

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