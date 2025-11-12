Ле Пен заявила, что может пропустить участие в президентских выборах во Франции

Лидер парламентской фракции ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что может пропустить президентские выборы во Франции в 2027 году.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico.

По ее словам, это зависит от того, отменит ли апелляционный суд действующий запрет на ее участие в выборах.

Политик вновь предстанет перед судом 13 января, чтобы обжаловать обвинительный приговор.