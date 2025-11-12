Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ле Пен заявила, что может пропустить участие в президентских выборах во Франции

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 16:59
    Ле Пен заявила, что может пропустить участие в президентских выборах во Франции

    Лидер парламентской фракции ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что может пропустить президентские выборы во Франции в 2027 году.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Politico.

    По ее словам, это зависит от того, отменит ли апелляционный суд действующий запрет на ее участие в выборах.

    Политик вновь предстанет перед судом 13 января, чтобы обжаловать обвинительный приговор.

    Франция Марин Ле Пен президентские выборы

