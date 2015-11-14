​Лавров: все стороны подтвердили, что будущее Сирии и Асада должен решать народ страны

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что стороны переговоров по сирийскому урегулированию в Вене подтвердили, что будущее Сирии должен решать народ страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Вене.

«Мы подтвердили, что будущее Сирии будет решать только сирийский народ. Это касается, безусловно, и судьбы президента Асада, и судьбы любого другого политика в этой стране», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров в Вене заявил, что участвовавшие страны решили немедленно начать переговоры с оппозиционными группами страны, а также организовать проведение выборов в Сирии в течение 18 месяцев.