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    ​Лавров: В решении сирийского вопроса должны участвовать Иран, Египет, Катар, ОАЭ, Иордания

    Россия готова к контактам в Вене с ближневосточными странами по Сирии, заявил министр

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В решении сирийского вопроса должны участвовать Иран, Египет, Катар, ОАЭ и Иордания. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала "Россия" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    "Убеждены в бесперспективности попыток создать такой вот внешний круг поддержки сирийского урегулирования без участия Ирана. И конечно же, убеждены, что в нынешних условиях принципиально важно включить в эту группу также Египет, Катар, ОАЭ, Иорданию", - заявил С.Лавров. 

    Россия готова к контактам в Вене в пятницу с ближневосточными странами по Сирии, добавил министр. 

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