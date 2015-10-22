​Лавров: В решении сирийского вопроса должны участвовать Иран, Египет, Катар, ОАЭ, Иордания

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В решении сирийского вопроса должны участвовать Иран, Египет, Катар, ОАЭ и Иордания.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала "Россия" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Убеждены в бесперспективности попыток создать такой вот внешний круг поддержки сирийского урегулирования без участия Ирана. И конечно же, убеждены, что в нынешних условиях принципиально важно включить в эту группу также Египет, Катар, ОАЭ, Иорданию", - заявил С.Лавров.

Россия готова к контактам в Вене в пятницу с ближневосточными странами по Сирии, добавил министр.