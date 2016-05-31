​Лавров: У меня нет президентских амбиций

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него нет президентских амбиций.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью "Комсомольской правды", отвечая на вопрос о том, хотел ли бы он стать президентом России.

"Я нахожусь сейчас на своем месте", - сказал министр.

Говоря о своих дальнейших планах в профессиональной деятельности, Лавров подчеркнул, что никогда в своей жизни планов не строил.

"Все шло само собой", - добавил глава российского МИДа.