Лавров сравнил реакцию США на бегство глав Украины и Йемена

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США действовали по двойным стандартам, когда поддержали сбежавшего президента Йемена и не заступились в той же ситуации за бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс».

«Приходится использовать избитое клише: очевидные двойные стандарты, хотя, конечно, мы не хотели ни того, что происходит на Украине, ни того, что происходит в Йемене», - сказал Лавров.

Он отметил, что украинского кризиса не произошло, если бы в феврале прошлого года Европа и те страны, которые были свидетелями при подписании соглашения украинской оппозиции и Януковича, употребили свое влияние и потребовали немедленно восстановить договоренности, отмененные оппозицией.

«В Йемене США повели себя диаметрально противоположным образом», - подчеркнул Лавров.